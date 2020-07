Nodino di Perugia, arrivano i primi soldi

Arrivando dieci milioni e mezzo di euro per la progettazione esecutiva della bretella che collegherà la zona di Balanzano con Collestrada – il cosiddetto ‘nodino’ – che dovrebbe essere pronto, secondo il cronoprogramma reso noto da Anas e dall’assessorato regionale ai trasporti, entro i prossimi cinque anni. Lo stanziamento arriva dal dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito di un piano operativo che comprende un elenco di opere urgenti.

L’ANNUNCIO DI MELASECCHE SUL NODINO

Ora il contratto di programma

«Stiamo facendo e stiamo correndo – spiega al Messaggero l’assessore regionale Enrico Melasecche – se ne parla da vent’anni: quello è uno dei tratti più problematici dell’Umbria dal punto di vista viario. Questo passaggio per il finanziamento ed il lavoro fatto dall’assessorato con Anas sono decisivi: a questo punto siamo nelle condizioni di inserire il cantiere nel contratto di programma per poter accedere a finanziamenti certi e poter avviare i lavori veramente nei prossimi mesi».

I tempi e i costi

Per la progettazione ci vorrà un anno, con analisi diagnostiche, carotaggi e studio del territorio. Poi si passa all’approvazione e al progetto esecutivo. Fra l’autunno e l’inverno del 2021 comincerà la gara d’appalto, che richiederà un altro anno. A fine 2022, dopo l’assegnazione dell’appalto, dovrebbero cominciare i lavori, che possono durare intorno ai tre anni. Le prime auto transiteranno sul nodino nel 2025, la giunta regionale ovviamente vorrebbe concludere il tutto entro fine mandato, nel 2024, per potersi appuntare sul petto la realizzazione di un’opera attesa da quasi 30 anni. Nel complesso, la spesa sarà di 150 milioni, più altri 10 per il raddoppio delle rampe all’altezza della galleria Volumni.