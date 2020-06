Froda l’erario e intesta l’auto a dipendente senza patente: nei guai

Aveva ceduto un’autovettura a un proprio dipendente solo per evitare che l’erario potesse rivalersi sul veicolo per il mancato pagamento delle imposte dovute. Peccato che lo stesso dipendente non avesse neppure la patente. Per questo un imprenditore di nazionalità cinese è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Assisi per il reato di ‘sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte’. Il veicolo è stato posto sotto sequestro dal Gip di Perugia. La cessione fittizia è stata scoperta dai militari nell’ambito degli indagini sulle cosiddette ‘imprese apri e chiudi’, la cui chiusura – o fallimento – avviene poco dopo l’inizio dell’attività, spesso solo per mettere in atto vere e proprie frodi fiscali.

