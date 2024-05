E45, non si fermano all’alt e vanno in fuga: quattro denunciati

Non si sono fermati all’alt della polizia di Stato e poi hanno provato la fuga. Protagonisti della vicenda quattro sudamericani, tutti denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione: il lungo inseguimento c’è stato lungo la E45 e ha visto coinvolti gli agenti della Straale di Perugia ed i carabinieri di Gubbio. L’auto ha effettuato manovre pericolose tentando di far perdere le proprie tracce e nel contempo i passeggeri hanno lanciato alcuni involucri e due computer, tutto materiale proveniente da furti. Una volta bloccata, all’interno le forze dell’ordine hanno trovato monili in oro, due orologi, una macchina fotografica, un paio di guanti, un paio di forbici, un rotolo di carta stagnola e tre cacciaviti, poi sottoposti a sequestro. Inoltre il conducente non aveva mai preso la patente di guida: per lui, oltre alla denuncia, ci sono violazioni per 5.893 euro.

Condividi questo articolo su