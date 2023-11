Non si rassegna alla fine della relazione e minaccia di morte l’ex con un coltello: arrestata 62enne

Ha chiesto aiuto al 112 dichiarando di essere stato aggredito in casa dall’ex compagna che non voleva rassegnarsi alla fine della relazione. Il fatto è accaduto a Spello e ha portato all’intervento dei carabinieri del Nor della Compagnia di Foligno che, sul posto, hanno trovato la donna, 62enne italiana, a bordo della propria auto. Fermata per il controllo, è stata trovata in possesso di un batticarne, un paio di forbici e un coltello da cucina con lama di 26 centimetri. Secondo quanto ricostruito successivamente, la 62enne aveva raggiunto l’abitazione dell’ex e, durante la lite, avrebbe danneggiato l’auto dell’uomo, gettato alcune piante d’arredo lungo la strada e preso a calci il portone d’ingresso della casa. Non contenta, avrebbe estratto il coltello minacciandolo di morte. In passato la stessa si era resa protagonista di altri episodi di ingiurie, minacce e molestie. Anche per questo è stata arrestata in flagrante per atti persecutori, minacce, danneggiamento e porto abusivo di armi. A seguito della convalida, il tribunale di Spoleto ha applicato nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovvero l’ex compagno.

