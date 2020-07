Norme Sisma, stop agli emendamenti. Sindaci: «Restituiamo le fasce»

Scontro aperto fra i sindaci del cratere sismico del 2016 – Umbria, Marche e Lazio – e il governo per il mancato passaggio degli emendamenti utili a sbloccare la ricostruzione in commissione bilancio della Camera. Erano stati proposti all’interno del decreto rilancio.

Gli emendamenti

Un pacchetto di misure che sarebbe servito anche alla stabilizzazione del personale, alla proroga dello stato di emergenza dopo il 31 dicembre, all’aumento degli incentivi per i tecnici chiamati a nuovi adempimenti con l’autocertificazione e a destinare il 5% dei fondi per la ricostruzione pubblica al sostegno delle attività produttive.

La minaccia dei sindaci

«Siamo pronti a restituire le fasce tricolori al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, se il pacchetto di misure per le zone terremotate non verrà reinserito nel dl ‘Rilancio’, dopo che è stato bocciato dalla Commissione bilancio della Camera – dice all’Ansa il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno – a questo punto non siamo più disposti ad andare avanti in queste condizioni, intanto vogliamo conoscere immediatamente gli atti della commissione e comprendere perché il pacchetto di misure sia stato estromesso dal decreto Rilancio. Ma vogliamo anche sapere chi tra i membri della Commissione ha dato parere negativo alle misure richieste».