Nuova era Ternana Calcio Women: combo barese-romana per il campionato di serie B. «Faremo bene»

La barese Isabella Cardone ed il romano Fabio Melillo. Eccole le figure chiave del nuovo percorso della Ternana Femminile dopo l’acquisizione del titolo della Pink Bari per prendere parte al campionato di serie B: lunedì mattina il quadro dirigenziale e tecnico è stato presentato allo stadio Libero Liberati in vista della nuova avventura. Per l’occasione in loco anche l’amministratore delegato della Niccolò Cusano, Fabio Stefanelli.

Da Bari a Terni

La Cardone, classe 1970, prende in mano l’intero comparto del mondo femminile in qualità di nuovo responsabile della Ternana Calcio Women. Non a caso: è stata la socia fondatrice della Pink Bari Calcio Femminile e ha portato il club pugliese a partecipare al massimo campionato italiano per sette stagioni. Inoltre è docente di clcio femminile per il settore tecnico Coverciano Figc nei corsi Uefa B/C/D area sud. «Un onore essere qui oggi. I venti anni della Pink sono uno strumento per costruire un progetto importante. Senza dimenticare la filiera del settore giovanile. Ho trovato una società attenta e rispettosa del calcio femminile ed interessata a potenzialità di crescita. Cercheremo di sviluppare un progetto a lungo termine», ha spiegato. Ad aiutarla ci saranno la classe 1989 di Frascati Claudia Ceccarelli, il preparatore dei portieri Matteo Taddei ed il team manager Flaminia Lombardozzi.

Guida romana

Oltre 500 panchine di calcio femminile con 350 vittorie. In tutto ciò ha conquistato tre coppa Lazio, una coppa Italia nazionale dilettanti, sei scudetti Primavera e tre campionati (C, B e A2): in estrema sintesi è il bottino di Melillo, tecnico professionista di seconda categoria Uefa A che guiderà le Ferelle: «Un inizio importante, abbiamo capito determinati valori e la serietà del percorso. Vogliamo dare un messaggio in modo intelligente alle ragazze per seguire un progetto ed una carriera. Lo sport femminile dà concetti diversi rispetto a quello maschile, ci daranno soddisfazioni». Il neo trainer rossoverde si porterà dietro alcune calciatrici già allenate: «Convinto che riusciremo a fare bene». Ad aprire la conferenza il vicepresidente di via della Bardesca, Paolo Tagliavento: «Oggi parte ufficialmente il progetto del settore femmile, la Ternana ci tiene molto. Siamo andati a Bari e si è accesa la lampadina quando abbiamo visto le dinamiche della Pink. Siamo sicuri che ci siano le basi per ottenere buoni risultati». Nuova era scattata.