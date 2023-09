Nuovo autovelox sulla Flaminia a Spoleto: ‘accensione’ a metà ottobre

Dovrebbe entrare in funzione dalla metà di ottobre il nuovo autovelox installato lungo la Flaminia, nel territorio comunale di Spoleto, in particolare nel tratto tra gli svincoli di Eggi/Acquasparta e Norcia/Cascia in direzione sud. L’apparecchio era stato posizionato a inizio settembre dalla polizia Locale di Spoleto insieme ai tecnici ma, riporta il quotidiano Il Messaggero – Umbria, non entrerà in funzione prima della metà di ottobre. In quel tratto il limite di velocità è di 90 chilometri orari.

I tempi

Eseguito il collaudo, la prossima settimana è prevista una verifica di funzionalità, poi l’autovelox inizierà a rilevare la velocità dei veicoli e a scattare fotografie a quelli che non rispetteranno il limite, ma senza ‘produrre’ alcuna sanzione. Questa fase durerà un paio di settimane, prima dell’avvio vero e proprio. Il Comune di Spoleto ha spiegato che renderà note le date di pre-esercizio e di effettiva entrata in funzione dell’autovelox. Si tratta del terzo rilevatore di velocità installato in circa 10 chilometri di Flaminia, dopo quelli nei pressi di Torrecola e dello svincolo nord di Spoleto, in direzione nord. Questo ulteriore posizionamento è stato scelto per la pericolosità del tratto coinvolto, che a poche centinaia di metri dal nuovo autovelox passa da quattro a due corsie.