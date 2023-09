Flaminia: un nuovo autovelox alle porte di Spoleto

Il ‘macchinario’ – terrore degli automobilisti, almeno di quelli meno disciplinati – è spuntato mercoledì. Parliamo dell’autovelox che è stato installato lungo la strada statale Flaminia, alle porte di Spoleto nei pressi dello svincolo per la Tre Valli Umbre, in direzione Terni. Secondo quanto riportato dal giornale online umbria24.it, è in corso la taratura del dispositivo, che verrà seguita dai test operativi e quindi – la stima è fra fine settembre e inizio ottobre – dall’entrata in funzione vera e propria. E a quel punto il ‘rischio multe’ – la velocità massima consentita in quel tratto è di 90 chilometri orari – diventerà concreto. Parola del Comune di Spoleto.

