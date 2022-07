Ospedale Narni-Amelia Inammissibile ricorso al Tar su accordo 2021

di S.F.

L’accordo di programma del febbraio 2021, la procedura espropriativa per la realizzazione dell’opera e le variazioni delle destinazioni senza stravolgimenti di natura tecnica e strutturale in coerenza con gli interventi di pianificazione nazionale e regionale. Si parla del nuovo comprensoriale di Narni-Amelia perché c’è una nuova sentenza del Tar Umbria dopo l’ulteriore ricorso presentato dai proprietari di un complesso immobiliare coinvolto nell’iter per lo sviluppo dell’opera: è inammissibile per il Tribunale amministrativo regionale. A costituirsi in giudizio sono stati il Comune di Narni, la Usl Umbria 2 e la Regione, difesi rispettivamente da Fabio Marini, Massimo Marcucci e Luciano Ricci. Se ne sono tenuti fuori la Provincia di Terni e il Comune di Amelia. La storia non finisce qui comunque perché c’è un altri procedimento pendente al Consiglio di Stato.

Niente da fare

Tra i motivi di ricorso dai due proprietari – entrambi difesi da Fabrizio Garzuglia e Massimo Ranalli – il fatto che l’accordo di programma del 2021 «risulta illegittimo in quanto riferito a progetto la cui pubblica utilità è scaduta prima dell’approvazione del nuovo accordo di programma» e la «nullità ed inefficacia del decreto di esproprio 2/2019, atteso che a fronte dell’immissione in possesso avvenuta il 2 luglio 2019, l’opera ha cessato la pubblica utilità il 28 novembre 2020 o (come riconosce la stessa Asl) il 20 dicembre 2020». In più «dalla lettura dell’accordo di programma e dagli atti trasmessi dall’Asl il 4 ottobre 2021 emerge che l’amministrazione ha approvato nuovamente il progetto senza eseguire alcuna attività istruttoria e tentando di fatto di sanare precedenti carenze quali le indagini geologiche e geotecniche». Non solo. Per i ricorrenti «il progetto è stato redatto senza aver effettuato una completa indagine geotecnica, come emerge dalla suddetta relazione facente parte del progetto esecutivo». Più ulteriori ragioni. Dall’altro lato Regione, Usl 2 Comune di Narni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, «stante la non lesività dell’accordo di programma impugnato, la definitiva perdita dei beni espropriati per effetto del decreto ablativo del 26 marzo 2019 e risultando infine il progetto definitivo recante la pubblica utilità e l’indifferibilità ed urgenza approvato nel 2012 coperto da giudicato in virtù della sentenza dell’intestato tribunale». Il Tar è sulla stessa linea.

Niente da fare. Spunta il 2029

Il Tar spiega che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in accoglimento dell’eccezione esposta da Regione, Usl 2 e Comune di Narni. «Come correttamente chiarito – si legge nella sentenza – lo scopo dell’impugnato accordo di programma 2021 è stato solo quello di rendere più funzionale la destinazione d’uso della realizzanda opera pubblica adeguando il progetto esecutivo a delle esigenze di carattere sanitaria». Il quadro economico dell’operazione è da 84,5 milioni di euro in riferimento all’accordo di programma. A prescindere – la chiusura del dispositivo – «dal fatto che la Usl Umbria 2 è divenuta proprietaria dei terreni in virtù del decreto di esproprio del 2019 e del pagamento della indennità definitiva (indennità che è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia) e dal fatto che detto decreto di esproprio è allo stato pianamente efficace, risultando l’unico limite il termine decennale entro il quale l’opera pubblica andrà realizzata (ovvero entro il 2029), gli odierni ricorrenti non possono acquisire alcuna utilità nel chiedere l’annullamento di modifiche progettuali resesi necessarie per sopravvenute esigenze di carattere funzionale e normativo». Come detto le tensioni sul tema restano a causa dell’altro ricorso attivo.