Ospedale Narni-Amelia Il Consiglio di Stato chiede nuovo accordo

Venti giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per depositare il nuovo accordo di programma dell’8 febbraio 2021 approvato con decreto del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti. Più gli atti istruttori che hanno portato al via libera, l’esito delle indagini geotecniche, ciò che riguarda la variante alla viabilità – previste due rotatorie e l’allargamento della strada – e l’aggiornamento del piano particellare di esproprio: l’ordinanza, pubblicata martedì mattina a poche ore (curiosa coincidenza) dalla presentazione ufficiale del progetto prevista alle 15, è della IV sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato a firma del presidente Luigi Maruotti e dall’estensore Francesco Gambato Spisani. Il tema è il nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia e lo scontro sui terreni. L’udienza pubblica si è svolta lo scorso 16 settembre.

1° GENNAIO 2020, IL TAR UMBRIA DA’ L’OK AL MAXI ESPROPRIO. TUTTA LA STORIA

Il ricorso

Si tratta dell’appello al Consiglio di Stato per riformare la sentenza del Tar Umbria – fu dato il via libera – in merito al maxi esproprio da oltre 12 mila metri quadrati di terreni in zona Camartana, l’area individuata l’area per la nuova struttura sanitaria. Il cittadino privato coinvolto, proprietario del complesso immobiliare in questione, si è opposto e da lì è nato tutto lo scontro a livello amministrativo vinto in primo grado da Regione, Usl Umbria 2 e Comune di Narni: quest’ultime hanno fatto presente in estate del nuovo accordo di programma per la realizzazione dell’ospedale, mentre la Regione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse proprio sulla base del rinnovato patto tra le parti.

IL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA

Documentazione al Consiglio di Stato

Tuttavia M.V., l’appellante, ha chiesto un rinvio della trattazione per potersi difendere in modo compiuto rispetto alla novità degli ultimi mesi. Chiedendo inoltre alla IV sezione la disposizione di un’istruttoria per l’acquisizione dei nuovi atti: il Consiglio di Stato ha accolto l’input per «ricavare l’esatta portata del nuovo accordo di programma». Gli avvocati coinvolti sono Fabrizio Garzuglia, Giovanni Ranalli (ricorrente), Natascia Marsala (Regione), Fabio Marini, Federico Mazzella (Comune di Narni) e Massimo Marcucci (Usl Umbria 2). Non costituiti in giudizio il Comune di Amelia e la Provincia di Terni.