Oddo va a Pescara, tifosi furiosi a Perugia

di P.C.

Massimo Oddo è retrocesso in serie C col Perugia perdendo lo spareggio col Pescara. Però il prossimo anno allenerà il Pescara, in serie B. Stranezze del calcio moderno, dove comandano i contratti e dove, nel nome del professionismo si passa sopra ai sentimenti dei tifosi.

ODDO E PERUGIA, RAPPORTO TUMULTUOSO – ARCHIVIO UMBRIA ON

La rabbia per la mancanza di tatto

E sono proprio i tifosi i più arrabbiati. Certo, Massimo Oddo, che ha rescisso il suo contratto col Perugia, era libero di fare ciò che voleva e, da professionista, ha scelto di tornare nella piazza che più di tutte gli ha permesso di mostrare il suo calcio, unendo gioco e risultati. Certo, c’erano ragioni di opportunità, magari, a consigliargli di evitare di legarsi alla squadra contro la quale aveva appena disputato (e perso) gli spareggi salvezza, soprattutto dopo che, per giorni, il suo legame con la piazza e con la società pescarese aveva tenuto banco alla vigilia dei playout, tanto che il presidente Santopadre fu sul punto di sostituirlo con Novellino.

Il destino incrociato con Cosmi

Nel 2015 Massimo Oddo conquistò la promozione in serie A alla guida del Pescara proprio contro Serse Cosmi (alla guida del Trapani). I due tecnici, poi, si sono dati il cambio per due volte alla guida del Perugia in questa incredibile stagione. Prima l’esonero di Oddo agli inizi di gennaio, dopo un girone d’andata comunque positivo. Poi, dopo la brutta china presa dal tecnico di Ponte San Giovanni nel post lockdown, il nuovo cambio della guardia, col ritorno di Oddo. E dopo il suo ritorno, durante la conferenza stampa di presentazione, destò sconcerto la sua ammissione di aver parlato spesso al telefono con i suoi ex giocatori, nonostante alla guida della squadra ci fosse un’altra persona.