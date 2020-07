Perugia, riecco Oddo: «Credo nei ragazzi»

«Il presidente mi ha chiamato il giorno dell’annuncio (domenica, ndr), mi ha chiesto se avessi la disponibilità a tornare alla guida della squadra e io ho risposto senza esitazione – dice Massimo Oddo in conferenza stampa -p rimo perché sono un professionista e soprattutto, cosa più importante, è perché credo in questi ragazzi e credo che possano centrare l’obiettivo. La squadra sta bene, stanno quasi tutti bene. Non abbiamo solo Di Chiara ma recuperiamo Bonaiuto. Quando sono arrivato aveva una vecchia cicatrice. Si è curato, si è allenato e vediamo se tra oggi e domani rientra in gruppo al 100%. Aggiungo poi che quando si cambia il tecnico la reazione è immediata. I ragazzi li ho visti bene come quando li ho lasciati».

Le parole di Oddo con i giornalisti (estratto da Zoom)

Si va in campo per vincere

«Quelle sulla squadra tarata per settore di classifica è una frasi di circostanza, retorica, assolutamente non è veritiera. I giocatori devono andare sempre in campo per vincere. Al di la di quella che può essere la posta in palio. In questo caso la salvezza. Dobbiamo scendere in campo con convinzione, fare più punti possibili, anche 9. La squadra ha la capacità per farlo».

La conferenza stampa integrale (Perugia Calcio)

Il modulo

«Sul cambio del modulo posso dire che in questi casi l’allenatore deve essere bravo a capire chi sta bene fisicamente e poi metterli nelle migliori condizioni. Ognuno nel ruolo giusto e in base a quello poi viene fuori il modulo. L’aspetto fisico conta tantissimo, ma in questo momento l’aspetto fondamentale è quello mentale. La squadra sarà un mix di caratteristiche: testa, fisico e personalità. In questi momenti la personalità conta tanto».

Guardiamo al presente

«Vivere di ricordi non ha senso, non serve. Non vanno perse energie pensando a cose che sono alle spalle e che non contano. Ora conta solo la salvezza, conta la maglia, conta la città perché è imprescindibile mantenere questa categoria. Il futuro? Io non ho parlato di nulla. In questi casi il futuro si scrive tramite il presente. La cosa meno importante è proprio cosa accade dopo. Non c’è futuro senza presente. Credo in questi ragazzi, sono un professionista e per questo ora pensiamo solo al presente».