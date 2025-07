Il gip di Roma Antonella Minunni ha emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti di Nors Manlapaz, 58 anni e originaria delle Filippine, madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell’omicidio della studentessa 22enne Ilaria Sula. La donna è accusata di concorso in occultamento di cadavere, aggravato dal nesso teleologico, ovvero dall’aver commesso il reato al fine di occultarne un altro. Secondo gli inquirenti, avrebbe aiutato il figlio a nascondere il corpo della giovane, poi ritrovato chiuso in un trolley in un dirupo in zona Capranica Prenestina (Roma). L’udienza del processo nei suoi confronti è prevista per il prossimo 10 dicembre di fronte al tribunale di Roma in composizione monocratica. Possibile che la donna, attraverso il proprio legale, chieda di accedere ad un rito alternativo come il patteggiamento.

In particolare la donna, «al fine di consentire al figlio di conseguire l’impunità per l’omicidio di Ilaria Sula – si legge nell’imputazione -, commesso nella loro abitazione mentre lei era presente in casa, lo aiutava materialmente nell’attività di ‘confezionamento’ del cadavere della vittima, inserendolo in un trolley da viaggio e poi in buste della spazzatura, ripulendo la stanza del figlio dalla copiosa e massiva presenza di sangue, aiutandolo nel trasporto del cadavere in macchina, affinché questi potesse sbarazzarsene occultandolo in luogo ameno. Con l’aggravante di aver commesso il fatto per consentire al figlio di conseguire l’impunità per l’omicidio commesso ai danni di Ilaria Sula».

