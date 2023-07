Ospedale Spoleto, concorso per quattro cardiologi a tempo indeterminato

Quattro cardiologi a tempo indeterminato. A cercarli è il ‘San Matteo degli Inferni’ di Spoleto: «Prioritaria e centrale, per l’azienda sanitaria, è l’assunzione dirigenti medici di Ccrdiologia per l’ospedale. A distanza di cinque giorni dall’avviso a tempo determinato, andato deserto, di cardiologi, la direzione aziendale ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente Medico nella disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche, da destinare – come detto – al presidio ospedaliero di Spoleto». Tutte le informazioni utili relative al concorso pubblico, con le modalità di presentazione delle domande, sono consultabili nel sito web istituzionale della Usl Umbria 2 sezione concorsi. Scadenza per le candidature fissata al 24 luglio.

Condividi questo articolo su