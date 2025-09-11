Andrea Casciari avanti come direttore generale dell’azienda ospedaliera di Terni. Giovedì è arrivata la firma sulla delibera regionale per il prolungamento dell’incarico per altri due anni.
SETTEMBRE 2022, CASCIARI PRENDE IL POSTO DEL DIMISSIONARIO CHIARELLI
C’è stata l’intesa con il magnifico rettore dell’università degli studi di Perugia: «La scelta di Casciari – spiegano da palazzo Donini – garantisce continuità gestionale in una fase strategica per l’ospedale ternano, chiamato a consolidare il proprio ruolo di polo sanitario di rilievo regionale e nazionale, anche in sinergia con l’università di Perugia. L’amministrazione regionale augura al direttore Casciari buon lavoro, con l’auspicio che l’esperienza maturata possa tradursi in ulteriori risultati a beneficio della qualità delle cure, dell’innovazione dei servizi e della vicinanza ai cittadini».
