di S.F.

Dirigenti medici in quiescenza e ospedale di Terni, prosegue la ricerca del ‘Santa Maria’ per dare manforte all’organico. Venerdì è arrivato l’ok alla manifestazione d’interesse per il settore della dermatologia.

Nel documento si parla di personale da destinare alla struttura complessa universitaria di dermatologia per la «specifica attività di dermatologia chirurgica in day surgery». L’iter riguarda il conferimento di incarichi di lavoro autonomo con impegno orario presumibile da 10 ore a settimana. Durata? Non superiore a sei mesi e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2025 considerando l’eventuale proroga.

Tutto legato alla disciplina vigente per la spesa del personale al «fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza ed evitare l’eventuale interruzione di pubblico servizio presso la struttura complessa». Firmano il dg Andrea Casciari e il direttore alle risorse umane Maria Rita Bruscolotti.