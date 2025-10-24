di S.F.

Sono tre gli ammessi dall’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni per la direzione della struttura complessa di radiologia interventistica. C’è l’ok per Massimiliano Allegritti, Benedetta Enrico ed Edoardo Gaetano Puglielli.

Saranno loro a contendersi l’incarico quinquennale per il ruolo di direttore. A giudicarli sarà il direttore sanitario del ‘Santa Maria’ Domenico Montemurro e tre direttori di aziende sanitarie: si tratta di Mena Volpe (diagnostica per immagini, Avellino), Leonardo Callegari (Asst Sette Laghi di Varese per la radiodiagnostica) e Stefano Colopi (Aou Modena per la radiologia).