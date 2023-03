Ospedale Terni, salutano altri due dirigenti medici

di S.F.

Ci sono altre due dimissioni tra i dirigenti medici a tempo indeterminato dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, al centro dell’attenzione negli ultimi mesi in particolar modo per la situazione – la problematica coinvolge l’intero territorio nazionale, basti vedere cosa sta accadendo in Toscana con l’ultimatum lanciato alla Regione da 288 professionisti – del pronto soccorso, più che in affanno di recente. Tuttavia in questo caso i saluti riguardano altre strutture. A fine febbraio Nicola Bizzarri (ortopedia e traumatologia) e Silvia Bianchetti (anestesia e rianimazione) hanno inviato la Pec con la comunicazione: saranno out rispettivamente dal 16 giugno e dal 1° agosto 2023. C’è la presa d’atto della direzione firmata dalla dirigente Maria Rita Bruscolotti. Un tema, quello della sanità, che giocoforza sarà molto discusso durante la campagna elettorale per le amministrative 2023.

ANESTESIA/RIANIMAZIONE, IL SANTA MARIA RIPUNTA SUI PENSIONATI