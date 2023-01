Ospedale Terni: nel 2022 giù personale, posti letto e ricoveri. Ps, +20% ingressi

di S.F.

Giù medici, infermieri e tecnici sanitari. Stesso discorso per i ricoveri ordinari, mentre salgono Oss/Ota e sanitari. Sono i numeri 2022 dell’ospedale di Terni contenuti nel piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025 approvato martedì dal direttore generale Andrea Casciari: dopo due anni di ascesa, si registra una diminuzione della dotazione di personale. Lo certifica la stessa azienda ospedaliera.

La dotazione ed i posti letto

«Come si evince dai dati al 31 dicembre 2022, nell’anno 2022 si è avuta un lieve decremento della dotazione», viene riepilogato nel maxi documento da oltre 200 pagine. In tutto l’ospedale è passato da quota a 1.789 a 1.741: gli incrementi rispetto al 2021 riguardano solo gli Oss/Ota sanitari e ruoli professionali, tutti gli altri – tabella a fianco – sono diminuiti. In pareggio i ruoli amministrativi. Il segno meno riguarda anche i posti letto complessivi del Santa Maria: dai 561 al dicembre 2021 ai 545 ad un mese fa tra ordinari e diurni. Il punto più basso resta quello raggiunto nell’anno più difficile per la gestione del Covid (483 nel 2020).

I ricoveri ed il pronto soccorso

Nel piano c’è un resoconto anche legato ai ricoveri e gli ingressi al pronto soccorso: nel primo caso la cifra complessiva tocca quota 23.594 (20.714 in regime ordinario e 2.881 in regime diurno), in lieve decremento rispetto ai 23.989 del 2021. «Altri indicatori degni di nota evidenziano che la complessità della casistica (peso medio dei drg) è pari a 1,25, l’indice di performance (che misura l’inappropriatezza delle giornate di degenza) è uguale a un valore di 108,5 e l’incidenza percentuale dei ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni è del 15,83 %», viene puntualizzato nel documento. Capitolo prestazioni specialistiche ambulatoriali: nel 2022 sono state 2,33 milioni. Incremento notevole invece per gli ingressi al pronto soccorso con passaggio dai 34.881 del 2021 a 41.024 del 2022 (11.517 seguiti da ricovero) per un +17,6%. In maggior misura, come di consueto, sono codici verdi (57,1%). Tra gialli e rossi si supera di poco il 30%. Aumentati anche gli interventi chirurgici in sala operatoria nell’anno appena concluso, da 17.756 a 19.615. Segno positivo per gli arrivi extraregionali.