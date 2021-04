Otricoli e lo sport piangono l’olimpionico Angelo Gelsomini

Cordoglio per Poggio di Otricoli (Terni) e, più in generale, per il mondo sportivo locale e nazionale. È infatti venuto a mancare all’età di 88 anni l’atleta olimpionico Angelo Gelsomini, originario di Poggio e già campione italiano di lotta libera. Atleta delle Fiamme Oro, nel 1960 aveva partecipato alle olimpiadi di Roma.

Una lunga carriera piena di soddisfazioni

Conclusa l’attività agonistica, aveva scelto la strada di allenatore in seno al gruppo sportivo della polizia di Stato di cui faceva parte. La carriera sportiva lo aveva portato a vivere a Roma, ma dopo la pensione era tornato a Poggio di Otricoli insieme alla sua famiglia. I funerali di Angelo Gelsomini – che lascia la moglie e i due figli, entrambi in forza alla polizia di Stato – si terranno venerdì 9 aprile, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola (Poggio di Otricoli).