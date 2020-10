Perugia, morte 37enne tifernate: l’ipotesi è overdose. Si indaga

Indagini senza sosta a Perugia, da parte dei carabinieri del comando provinciale, per la morte di una donna di 37 anni, Elisa Orsini, originaria di Città di Castello e figlia dell’ex sindaco del capoluogo tifernate. La donna è stata trovata senza vita sabato sera all’interno di un’abitazione di via del Giochetto, nel centro storico di Perugia. A riportare la notizia è La Nazione. Gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla e immediati, alla luce di alcune evidenze e del passato problematico della 37enne, sono partiti gli accertamenti dell’Arma. Relativi anche all’uomo con cui Elisa Orsini aveva trascorso il pomeriggio e che poi, di fronte al malore rivelatosi fatale, ha lanciato l’allarme: è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti, per giungere ad una ricostruzione il più possibile accurata dell’accaduto. L’ipotesi principale, in attesa degli accertamenti medico legali che verranno disposti dall’autorità giudiziaria – in particolare dal pubblico ministero Giuseppe Petrazzini – è la morte per overdose da eroina.

«Grazie per la vicinanza»

I genitori della 37enne, l’ex sindaco di Città di Castello Adolfo Orsini e la moglie Piera, hanno diffuso una nota in cui ringraziano tutti «per i numerosi attestati di vicinanza e cordoglio» che stanno ricevendo in queste ore da amici e conoscenti. «Nell’impossibilità di rispondere a tutti personalmente, chiediamo di condividere il dolore per la perdita di Elisa nel raccoglimento e nel silenzio».