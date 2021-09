Perugia, solo 1-1 al Curi con l’Alessandria, ma Alvini non fa drammi

L’Alessandria conquista il primo punto del suo campionato allo stadio Curi, nel giorno in cui Alvini e i suoi ragazzi speravano di regalare ai tifosi la prima vittoria da un anno e mezzo a questa parte.

Alvini comunque soddisfatto

«Purtroppo ci siamo fatti riprendere di nuovo – dice Alvini in conferenza stampa – e questa è una cosa su cui lavorare anche se oggi il gol è arrivato su calcio piazzato, per aver perso una marcatura. Nel mezzo ho messo dentro due giocatori, uno fresco, al debutto, a cui fare i complimenti per ciò che hanno fatto. Io vedo una squadra che lotta, che lavora, che si impegna e di cui i tifosi devono essere orgogliosi».

«Pur riconoscendo la prova di Ghion, non mi è piaciuto come abbiamo palleggiato in mezzo; mentre invece col Cosenza avevamo avuto più problemi nella costruzione dal basso. Comunque non sono dispiaciuto degli aspetti tattici, piuttosto degli aspetti tecnici: la velocità di passaggio e le linee di passaggio. Un punto importante, comunque, per la crescita e la maturazione della squadra, dopodiché, è logico che dopo la partita di Cremona tutti si aspettavano una vittoria e io ero il primo a sperarlo per i tifosi».

Il tabellino

PERUGIA: Chichizola, Rosi, Carretta (27′ st Matos), De Luca, Ghion (20′ st Burrai), Vanbaleghem (20′ st Segre), Curado, Falzerano, Kouan (1′ st Gyabuaa), Sgarbi, Lisi (38′ st Murano). A disp.: Fulignati, Righetti, Angella, Matos, Murano, Murgia, Santoro, Ferrarini, Baldi. All. Alvini.

ALESSANDRIA: Pisseri, Ba (15′ st Palazzi), Parodi, Lunetta (26′ st Celesia), Mustacchio, Corazza, Prestia (26′ st Benedetti), Casarini, Palombi, Di Gennaro, Milanese (15′ st Chiarello). A disp.: Crisanto, Russo, Marconi, Arrighini, Orlando, Pierozzi, Ghiozzi, Kolaj. All. Longo

ARBITRO: Valerio Marini di Roma 1 (Francesco Fiore di Barletta – Giuseppe Macaddino di Pesaro) IV° ufficiale Marco Ricci di Firenze VAR: Daniele Paterna di Teramo AVAR: Giovanni Baccini di Conegliano Veneto

RETI: 14′ pt De Luca, 17′ pt Prestia

NOTE: 3179 spettatori di cui 128 ospiti. Espulso a partita finita il tecnico Longo. Ammoniti Chichizola, Prestia, Curado, Burrai,