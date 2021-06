Perugia, ancora uno schianto nella notte: gravi due ragazzi

Un altro drammatico incidene stradale – con giovani coinvolti – nel Perugino. È quello accaduto nella notte fra martedì e mercoledì, poco prima delle 2, lungo la strada che collega le frazioni di Capanne e Bagnaia. Un 22enne di Marsciano al volante di un’autovettura, che si trovava insieme ad un amico 21enne di Perugia, ne ha perso il controllo, sbandando e finendo la propria corsa contro il muro di un’abitazione. Violentissimo l’impatto, in seguito al quale il veicolo è andato distrutto. I due ragazzi sono stati soccorsi sul posto dal 118 e trasportati all’ospedale di Perugia in ‘codice rosso’: il primo ha riportato un trauma cranico e toracico con lesione alla gamba, il secondo un trauma toracico. Prognosi riservata per entrambi, il più giovane è in rianimazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Articolo in aggiornamento