Balli tra i tavoli senza mascherine: chiuso locale a Perugia

Cento persone assembrate e senza mascherine a ballare tra i tavoli. Non si può fare in questo periodo di restrizioni per il Covid. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato in un locale nel territorio comunale di Perugia: è scattato l’intervento degli agenti della polizia Locale e della polizia di Stato.

Stop

Le persone presenti erano senza i dispositivi di protezione e si stavano divertendo con la musica di un dj, anche lui senza mascherina. Tutto in violazione delle normative anti Covid. «Anche la parte esterna del locale risultava occupata da un elevatissimo numero di persone assembrate e prive dei prescritti dispositivi», riferiscono dalla questura. Una volta individuato il responsabile la musica è stata spenta e i clienti sono stati avvisati del fatto che l’evento non poteva proseguire. Concluso il deflusso di persone, gli agenti si sono mossi per la violazione delle disposizioni: l’attività è stata chiusi per cinque giorni.