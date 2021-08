Perugia, ecco le maglie per la B: Nutrihum main sponsor del Grifo

Presentate nella sede del Perugia Calcio le nuove divise di gioco del Grifo per la stagione di serie B 2020/2021. In sala stampa, con il presidente Massimiliano Santopadre, anche Vincenzo Monetti, amministratore unico dell Vim, società che sarà sempre più vicina al Grifo e da quest’anno è mai sponsor col marchio Nutrihum.

Le maglie

In questo nuovo design delle maglie 2021-2022, sul fronte maglia è stata utilizzata una decorazione con la tecnica denominata tie dye che troviamo sia sulla prima maglia nella classica colorazione rossa con dettagli bianchi a contrasto, sia sulla terza maglia dove è ancora presente lo storico colore blu, seguito da contrasti rossi e bianchi. Su entrambe le maglie questa tecnica viene sovrapposta da un pattern raffigurante il Grifo tono su tono.

Per la seconda maglia (le cui immagini sono pubblicate sul sito internet e sui social nella serata di mercoledì) è stato realizzato un design totalmente diverso e discostato dalle altre due, caratterizzato da un pattern ispirato ad un effetto glitch disposto verticalmente rispetto alla maglia e composto da un mix di grigi e rossi.

Su tutte le maglie il collo è stato nuovamente ridisegnato e ancora una volta presenta uno scollo a V formato dalla sovrapposizione della costina con dettagli a contrasto. Sul retro del collo è presente un dettaglio in stampa gommata lucida “Pulchra Perusia” che significa “bellissima Perugia o gloriosa Perugia”. Viene riconfermato il tessuto della passata stagione che permette di avere una maglia più aderente ma con una maggiore elasticità.

Gli sponsor

Il nuovo main sponsor è Nutrihum, una linea di integratori alimentari prodotta da Vim, società che già lo scorso anno era presente con il marchio Lattoferrina, sul back. Secondo marchio è Vitakraft (al terzo anno di collaborazione) mentre è una new entry Sisas, il cui marchio sarà sulla manica sinistra. Sui calzoncini resta Mericat.

Cos’è la Vim

Acronimo di ‘Vendita Ingrosso Medicinali’, la sigla Vim era balzata agli onori delle cronache la scorsa estate, quando già si parlava di un ingresso nel Perugia, come socio o come sponsor, di Vincenzo Monetti, imprenditore di origini calabresi, amministratore unico della società. Alla fine fu scelta la seconda opzione e sulle maglie del Grifo comparve dallo scorso ottobre il marchio Lattoferrina, uno dei prodotti di punta della Vim.

Giovedì 12 agosto è in programma la conferenza stampa del tecnico Massimiliano Alvini per presentare la gara di Coppa Italia Genoa-Perugia in programma venerdì 13 agosto alle ore 18 allo stadio Marassi di Genova. Si tratta del primo turno, i 32esimi di finale, dopo che nel preliminare il Grifo ha battuto il SudTirol.