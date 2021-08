Perugia-Südtirol: 1-0 Carretta gol: venerdì trasferta con il Genoa

Il Perugia regala ad Alvini e ai propri tifosi la prima soddisfazione della stagione battendo il Südtirol nel turno preliminare e qualificandosi al turno successivo, che disputerà contro il Genoa. Venerdì 13 agosto alle 18 ci sarà anche la passerella televisiva, su Italia 1.

INCREDIBILE TERNANA AI RIGORI: RIMONTA DA -2

Alvini: «Era il nostro obiettivo, siamo soddisfatti»

«Ci eravamo posti l’obiettivo di passare il turno per noi, per i tifosi e per regalare alla piazza una partita di grande fascino come quella che giocheremo venerdì a Genoa – esordisce Massimiliano Alvini a Tef Channel – ovvio che c’è tanto da migliorare, sia col lavoro sia col mercato, perché non possiamo sbagliare nulla. Voglio dedicare la partita ai tifosi: non ce lo aspettavamo di trovare così tana gente l’otto agosto».

Carretta: «Al Perugia devo un derby…»

Il match winner di Coppa Italia Mirko Carretta esulta per il gol e ribadisce la promessa già fatta al momento del suo arrivo: «Spero di farne tanti altri, magari in un derby, al Perugia ne devo uno dopo quello che è successo tre anni fa (il riferimento è alla clamorosa rimonta subita dal Perugia di Breda; ndr)».

Secondo tempo

Perugia in vantaggio con un colpo di testa di Carretta, che mette dentro a porta vuota dopo un cross che ha messo fuori causa il portiere. Al 19esimo palo degli ospiti con Odogwu che, involatosi in contropiede, resiste al ritorno di Angella e fa partire un sinistro potente che si infrange sul palo esterno. Il Perugia tiene, sorretto da un ottimo Falzerano e con Burrai che sembra aver preso le redini del gioco dopo i balbettii della passata stagione. Nell’ultimo quarto d’ora – complici i cambi – la partita diventa confusa. Ultima occasione per il Grifo con Bianchimano. Poi, dopo 4 minuti di recupero, il fischio finale.

Primo tempo

Gara all’inizio un po’ bloccata, in cui comunque è il Grifo a lasciarsi preferire. Come già nell’amichevole col Cesena, bella l’intesa fra Lisi e Dell’Orco. Falzerano migliora di partita in partita. Bene anche Sgarbi, preferito a Curado rispetto alla partita col Cesena. Dopo una prima, lunga, fase di studio, il Grifo si fa vedere attorno alla mezzora con Murano, che raccoglie un lancio e tira in porta, chiamando il portiere alla prima parata impegnativa. Poi, a cinque dall’intervallo, ancora Murano sfiora il palo di testa.

Il tabellino

Perugia: Chichizola, Angella (26′ st Curado), Carretta (33′ st Bianchimano), Burrai, Murano (26′ st Melchiorri), Dell’Orco, Vanbaleghem, Falzerano (33′ st Righetti), Kouan (26′ st Gyabuaa), Sgarbi, Lisi. A disp.: Fulignati (GK), Moro (GK), Sounas, Sounas, Manneh, Angori, Corradini. All. Alvini

Südtirol:Poluzzi, Fabri, Curto, Malomo, Odogwu (26′ st Candellone), Fink (26′ st Moscati), Karic (26′ st Casiraghi), Rover (11′ st Voltan), Tait, De Col, Beccaro (39′ st Gatto). A disp.: Theiner (GK), Meli, Vinetot, Zaro. All. Javorcic

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Domenico Fontemurato di Roma 2 – Giuseppe Di Giacinto di Teramo) IV° ufficiale: Federico Fontani di Siena

Rete: 2′ st Carretta.

Ammoniti: Tait, Fink, Angella.