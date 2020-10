Perugia, sulle maglie ‘Lattoferrina’ e ‘FG’

Dopo gli anni di ‘Piccini’ in serie B, il Perugia, in serie C, si ritrovava senza sponsor. E così, sul petto dei Grifoni, nell’ultima partita, persa contro il Cesena, è comparso per esteso il marchio ‘Frankie Garage’ la società di abbigliamento del presidente Massimiliano Santopadre, che ha lasciato così l’area di destra, sul petto, dove compariva il logo con le sole iniziali ‘FG’. Ma non è l’unica novità: sul retro, al posto di Ballsystem e Tedesco Group (presenti gli ultimi anni) arriva un marchio sconosciuto ai più: ‘Lattoferrina’.

La proteina utile anche contro il covid

La lattoferrina è una glicoproteina multifunzionale con proprietà antimicrobiche e antivirali, consigliata per ipoimmunità, infezioni batteriche, infezioni virali, anemia da carenza di ferro, disturbi gastrointestinali. Pare addirittura, secondo recentissimi studi, che abbia benefici contro il coronavirus, in quanto inibisce sia direttamente che indirettamente i diversi virus che causano malattie nell’uomo. In svariati studi in vitro la lattoferrina ha dimostrato di avere potenti effetti antivirali contro la replicazione sia dell’HIV umano che del Citomegalovirus.

La rivelazione in tv

Il nome ‘Lattoferrina’ era stato fatto due settimane fa nel corso della trasmissione ‘Fuori Campo’, quando il giornalista Marco Taccucci parlava del contributo che un imprenditore umbro nel settore sanitario avrebbe aiutato Santopadre, probabilmente attraverso una sponsorizzazione, con la sua azienda Vim – Vendita Ingrosso Medicinali – che da oltre 40 anni opera nel mondo del commercio di farmaci.

Le polemiche per i test

Amministratore unico è Vincenzo Monetti, imprenditore visto spesso con Santopadre negli ultimi tempi. L’azienda è nota alle cronache in quanto coinvolta, la scorsa primavera, nella polemica sui test sierologici acquistati dalla Regione Umbria in fase di emergenza coronavirus. Il quotidiano ‘Il Fatto’ pubblicò una foto di Monetti, descritto come vicino alla destra umbra, con la governatrice Tesei e con Nilo Arcudi, presidente del consiglio comunale di Perugia, come lui di origini calabresi.

La risposta della Tesei