Perugia-Gubbio 0-0, interviste a caldo e highlights della gara

di P.C.

Da evento sportivo, il derby fra Perugia e Gubbio si è trasformato in un evento soprattutto mediatico, considerando che per la prima volta, dopo sette anni, una partita del Grifo è andata in diretta su una tv regionale – Umbria Tv – che si è aggiudicata il diritto di trasmissione di sei gare (questa era la prima, l’unica in casa) di questo campionato di serie C. L’ultima volta, il Grifo fu promosso. Per riuscirci anche stavolta dovrà fare decisamente di più.

La partita

Contro un Gubbio sicuramente quadrato, ma poco più visto che non è riuscito ad avere la meglio di un Gubbio quadrato e poco più, giunto al terzo risultato utile consecutivo. I risultati utili consecutivi per il Perugia sono molti di più (otto: ultima sconfitta, l’inopinata cinquina rimediata a Mantova), ma nelle ultime quattro ha fatto appena sei punti. Pochini. I tifosi si attendono un riscatto immediato già da domenica prossima, quando il Grifo sarà impegnato in trasferta con il SudTirol. Anche stavolta in diretta tv su UmbriaTv.

La cronaca

Sostanzialmente due le grandi occasioni della partita. Una per parte. Sgarbi al 34esimo del primo tempo, che da sotto misura – su punizione di Burrai – impegna Cucchietti che devia in angolo. E, dall’altro lato, Ferrini, sempre su corner. Da segnalare anche un paio di conclusioni di Pasquato (per il Gubbio) e, per il Grifo, uno spunto di Minesso nel primo tempo e uno di Sounas nella ripresa. Per il resto, partita noiosa. Torrente chiede un rigore per intervento di Rosi su Oukadda. Ma le immagini non chiariscono. Resta l’ingenuità del difensore perugino, che rischia grosso. Gara fortemente condizionata dal vento.

Gli highlights di Umbria Tv

Vista la diretta televisiva free, otre a quella streaming di Eleven, era inutile proporvi il commento live. Condividiamo con voi gli highlights della Serie c (in alto) e quelli estratti direttamente dalla telecronaca di Marco Taccucci e Giacomo Branco su Umbria Tv (di seguito).

Il tabellino

Perugia: Fulignati, Rosi, Favalli (12’ st Elia), Sgarbi (32’ st Crialese), Angella, Monaco, Burrai, Melchiorri, Sounas (32’ st Kouan), Moscati (12’ st Dragomir), Minesso (19’ st Bianchimano).

All. Caserta.

A disp. Bocci, Baiocco, Lunghi, Vanbaleghem, Falzerano, Tozzuolo, Cancellotti.

Gubbio: Cucchietti, Uggè, Megelaitis, Pasquato, Ferrini, Signorini, Gerardi (21’ st De Silvestro), Malaccari, Gomez, Cinaglia (12’ st Munoz), Oukhadda.

A disp. Zamarion, Montanari, Migliorelli, Lovisa, Pellegrini, Sorbelli, Gaia.

All. Torrente.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Ammoniti: Sgarbi, Sounas, Gomez.

Il commento di Fabio Caserta

L’intervista a Mattia Minesso