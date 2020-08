Una cruenta lite per debiti da saldare. È accaduto in un centro commerciale nella prima periferia di Perugia nel giorno di Ferragosto: la squadra Volante è intervenuta per bloccare i protagonisti, tre cittadini egiziani. Gli agenti sono stati in grado di calmare la situazione e ristabilire la sicurezza per coloro che si trovavano nei paraggi. I tre sono stati denunciati per tentata estorsione e lesioni aggravate.

