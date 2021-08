Perugia, noto assicuratore perde la vita in moto

Giornata nera, quella di venerdì, lungo le strade umbre. Oltre l’incidente di Nocera Umbra – Ss3 Flaminia – in cui ha perso la vita un 56enne di Roma, un altro grave sinistro – accaduto intorno alle ore 17 lungo la strada Tiberina nord nei pressi della frazione di Tavernacce (Perugia) – ha causato la morte del 60enne Mario Antonini, noto professionista – svolgeva il lavoro di assicuratore – originario di Pierantonio (Umbertide). Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, tramite elisoccorso, hanno trasportato il 60enne all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’, dove è arrivato in condizioni estremamente gravi, fino al drammatico epilogo. Le indagini sull’accaduto sono condotte dagli agenti della polizia Locale di Perugia. Secondo la ricostruzione, il 60enne viaggiava in sella alla sua moto Triumph quando si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda condotta da un giovane di 25enne – rimasto lievemente ferito – che procedeva in direzione opposta rispetto al centauro. Mario Antonini lascia la moglie, la figlia e tanti amici che gli volevano bene e lo stimavano, al pari dei clienti con cui aveva saputo costruire un rapporto di massima fiducia ma capace di contemplare anche i valori umani.

