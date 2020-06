Condividi questo articolo su

















«Che Dio vi benedica… e che l’universo riservi sempre le cose migliori per voi»: così, dal suo letto d’ospedale, Carolina, la 26enne brasiliana che lavorava a Perugia e che per poco non è stata uccisa dal fidanzato, con cui si era trasferita in Sicilia, ringrazia gli amici e tutti coloro si sono mobilitati per aiutarla.