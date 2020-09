Quei furti tutti uguali: «Non lasciate le chiavi di casa nell’auto»

Nell’ultimo fine settimana altri tre colpi: spaccate in auto e poi furti negli appartamenti. Il quartiere perugino di San Sisto, zona generalmente tranquilla, sta vivendo giorni di paura per una banda di ladri che agisce a ciclo continuo. Dopo la denuncia, raccolta anche dal nostro giornale nella serata di domenica, nella serata si sono registrate altre spaccate alle auto in sosta all’esterno dei seggi in zona Lacugnano. Al momento non si registra il passo successivo (il furto nell’abitazione), probabilmente perché in questo caso la persona derubata si è accorta subito dell’effrazione ed è tornata a casa.

Rubano chiavi di casa e libretto di circolazione (per l’indirizzo)

Come raccontato alla nostra redazione, l’uomo ha subito il furto delle chiavi dall’auto, parcheggiata in un supermercato. Se ne accorto troppo tardi. E al ritorno a casa l’amara sorpresa. Dall’indirizzo sul libretto di circolazione i ladri erano risaliti all’appartamento, che è stato ripulito. Di giorno. E non è il primo caso, purtroppo. Con la stessa tecnica due settimane fa era stato colpito un altro appartamento. Stessa modalità. C’è anche un quarto tentativo fallito. Perché in quel caso la vittima della spaccata all’auto ha fatto in tempo a tornare a casa ed il palo che era fermo nei pressi dell’auto deve aver avvertito i suoi ‘soci’ che i padroni stavano tornando.

Spaccate anche in altre zone della città

«Abbiamo denunciato tutto ai carabinieri, che sono stati molto gentili e solidali con noi – racconta a umbriaOn.it una delle vittime – ma ci siamo anche resi conto che beccarli sarà difficile, intanto noi viviamo nella paura». Spaccate simili si sono verificate nelle ultime notti in via Pellas e via XX Settembre. In alcuni casi sono state portate via le consolle dell’impianto stereo (in puro stile anni Ottanta), in altri casi borse e chiavi.