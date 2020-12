Perugia, Elce: 22enne trovata senza vita in casa dai genitori

Sono rientrati a casa e hanno trovato la figlia 22enne priva di vita. La tragica scoperta – a lanciare la notizia è La Nazione – nella tarda mattinata di giovedì a Perugia, nel quartiere di Elce: sul posto si sono portati gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri, con quest’ultimi impegnati negli accertamenti del caso per verificare gli ultimi movimenti. Nessun segno di violenza sul corpo della giovane. La salma è stata trasportata all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In caso di Covid, autpsia difficile

Non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione tali da far pensare a un intervento esterno, in ogni caso la risposta definitiva sulle cause del decesso arriverà dall’autopsia, su cui però c’è un’incognita. Bisognerà aspettare l’esito del tampone e, qualora positivo (pare che la ragazza avesse manifestato segni riconducibili al Covid), l’autopsia sarà molto complicata da svolgersi, in quanto a Perugia non c’è una sala attrezzata per esami autoptici su cadaveri con Copvid-19.