Perugia-Rimini 0-0: i romagnoli fermano la striscia di vittorie dei biancorossi

di Giovanni Cardarello

Il Perugia di Andrea Formisano era chiamato ad ingranare la ‘quinta’ nel match del ‘Renato Curi’ valido per la 24° giornata del girone B della serie C. Ed era un’impresa assolutamente alla portata. Ma per la terza volta in stagione il Rimini è indigesto per il Grifo. Tanto è vero che dopo l’inopinato pareggio dell’andata, da 0-2 a 2-2, e l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria, la squadra biancorossa è costretta e cedere due dei tre punti in palio chiudendo la sfida di casa sullo 0-0. Risultato che, a conti fatti, è più che giusto. Perché se da un lato il Rimini di fatto non ha mai impensierito Adamonis, dall’altro il portiere ospite Colombi ha salvato due volte su Seghetti. Ma sono occasioni estemporanee, frutto di azioni personali e non di gioco manovrato e schemi. Un passo indietro, quindi, per il Perugia di Formisano che già dalla prossima sfida, quella di venerdì 9 febbraio con il Sestri Levante, è chiamato a smentire dimostrando che si è trattato solo di un passaggio a vuoto.

Poche emozioni, il Rimini tiene il campo

Il calcio di inizio è del Perugia. Formisano conferma la difesa a tre, la coppia di attacco Sylla e Seghetti e mette Kouan nel suo ruolo naturale, a fare da cerniera tra mediana e attacco. Il Rimini passa al 4-3-3 con Langella a guidare la mediana, Gorelli e Gigli coppia difensiva e Lamesta e Malagrida a supporto di Cernigoi. Al 3‘ Iannoni sfonda a e serve Sylla ma la difesa ospite salva a un passo dalla linea di porta. Al 22’ fallo in area romagnola su Paz, il rigore ci potrebbe stare ma il signor Virgilio di Trapani è di parere opposto. Minuto 23’ gran colpo di testa di Sylla ma Colombi para a terra. Al 30′ Kouan libera Seghetti al tiro, il tocco è prezioso e impegna Colombi. Ma era tutto fermo, fallo del centrocampista biancorosso in attacco. Minuto 43’ tiro cross di Paz, palla a lato. Senza recupero finisce il primo tempo, Perugia-Rimini 0-0

Colombi salva il risultato

La ripresa riparte con gli stessi ventidue dei primi 45 minuti. Al 50’ bella azione di Lisi che crossa in area, colpo di testa di Iannoni palla a lato. Al 61’ occasionissima per il Perugia, Seghetti si presenta da solo davanti al portiere ma Colombi con un miracolo di piede salva la sua porta. Al 71’ contatto sospetto in area su Sylla ma prima di fischiare il rigore il direttore di gara chiama il fuorigioco. Al minuto 74’ ancora pericoloso Seghetti, ma la palla è altissima. Minuto 77’ bel contropiede orchestrato da Sylla e Seghetti che però viene fermato con le cattive all’ingresso dell’area. Non c’è fallo per Virgilio. Nei minuti finali non succede più nulla. Dopo 5 di recupero termina il match ‘Curi’, Perugia-Rimini 0-0.

Il tabellino e le pagelle di Perugia-Rimini

Perugia (3-4-1-2): Adamonis 6; Lewis 6, Angella 6,5, Dell’Orco 6, Paz 6, Iannoni 6, Torrasi 5,5; Lisi 5,5 (60’ Cancellieri 6); Kouan 5,5; Sylla 6,5, Seghetti 6,5 (80’ Cudrig sv) – Allenatore: Formisano 5,5

Rimini (4-3-3): Colombi 7,5; Megalaitis 6,5, Gorelli 6, Gigli 6,5 (86’Tofanari sv) , Semeraro 6,5; Marchesi 5,5 (62’ Sala 6), Langella 6,5, Lepri 6; Lamesta 5,5 (85’ Iacoponi sv), Cernigoi 5,5 (80’ Urbani sv), Malagrida 6 (80’Leoncini sv) – Allenatore: Troise 6,5

Marcatori: 0-0

Ammoniti: Langella (RIM), Lisi (Per), Torrasi (Per), Iannoni (Per)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani

Assistenti: Andrea Cecchi di Roma e Carlo Farina di Brescia

Quarto ufficiale: Giuseppe Morello di Tivoli