Perugia, ruba auto e si ribalta sul raccordo: 45enne denunciato

Un incidente stradale apparentemente banale – il ribaltamento di un’utilitaria qual è una Fiat Panda vecchio modello – che in realtà nascondeva altro. In particolare il furto della stessa auto, avvenuto nella mattinata di martedì a Magione: i carabinieri del Nor di Perugia, grazie anche alla collaborazione di un privato cittadino, hanno individuato, fermato e denunciato a piede libero il conducente, 45enne italiano, per il reato di furto aggravato.

L’incidente – autonomo – è avvenuto nel pomeriggio di martedì lungo il racordo Perugia-Bettolle, all’altezza dello svincolo di Madonna Alta, in direzione Trasimeno. Il soggetto al volante ha perso il controllo del mezzo, per poi ribaltarsi. Illeso, è riuscito ad uscire dal mezzo e si è incamminato lungo la superstrada cercamdo di far perdere rapidamente le proprie tracce. Purtroppo per lui un passante lo ha notato ed ha allertato subito il 112: descrizione dell’auto e dell’uomo combaciavano. Era quella rubata la mattina stessa.

Così i carabinieri del Nor di Perugia coordinati dal capitano Urbano Marrese – l’incidente è stato poi rilevato dalla polizia Stradale – si sono portati sul posto ed hanno fermato il 45enne, ancora in zona. Già noto alle forze dell’ordine, si è beccato la denuncia a piede libero alla procura di Perugia, grazie anche al solerte cittadino che aveva lanciato l’allarme.