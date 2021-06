Perugia, Santopadre libera Caserta e prende Alvini

Massimiliano Alvini sarà il nuovo allenatore del Perugia. Caserta, intanto, viaggia verso Benevento. Accade tutto nel giro di poche ore, venerdì pomeriggio. Si attende solo l’ufficialità delle due operazioni.

LA FREDDEZZA NELL’ULTIMO INCONTRO

La telefonata Vigorito-Santopadre

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il presidente del Benevento Vigorito e quello del Perugia Santopadre hanno trovato un accordo di massima sul ‘risarcimento’ – che sarà in parte economico e in parte tecnico – che la società biancorossa avrà per rinunciare ai due anni di contratto fatti firmare al tecnico calabrese.

QUEL MESSAGGIO A SANTOPADRE: «PARLARE DEGLI ERRORI COMMESSI»

L’accordo con l’allenatore toscano

Dopo aver perfezionato l’accordo col Benevento e aver liberato Fabio Caserta, la società di Pian di Massiano ha ratificato l’accordo con Max Alvini, anticipando il Chievo Verona e il Brescia, che pure stavano pensando all’ex tecnico della Reggiana. La presentazione la prossima settimana.

Tanta gavetta per il nuovo allenatore

Alvini, 51 anni da Fucecchio, è reduce da due campionati a Reggio Emilia, con una promozione e una retrocessione, pesantemente condizionata dal Covid. In precedenza, aveva allenato Albinoleffe, Pistoiese e Tuttocuoio: lunga militanza fra i dilettanti prima dell’esperienza in Serie C.

Il tecnico a Sky: «Ecco il mio gioco»