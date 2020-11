Incidente nella prima serata di venerdì lungo via Corcianese, a Perugia. I vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti per uno schianto che ha coinvolto quattro auto, come il numero dei feriti soccorso e trasportati all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’.

