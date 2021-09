Perugia si sveglia con gli occhi lucidi: Alessio non ce l’ha fatta

La notizia è arrivata nella tarda serata di martedì e si è rapidamente diffusa fra parenti, amici, semplici conoscenti: Alessio Galletti, 18enne di San Martino in Colle (Perugia), non ce l’ha fatta.

La notizia del decesso

Alessio, 18 anni compiuti da poco, intorno alle 20 di martedì sera stava rientrando a casa con il suo scooter blu quando si è scontrato con un’auto cadendo rovinosamente a terra. Purtroppo è deceduto mentre i medici provavano a salvargli la vita. La notizia ha gettato nello sconforto i genitori, la sorella (di pochi anni più grande), gli amici e quanti lo conoscevano.

L’incidente

Lo schianto è avvenuto lungo la strada Marscianese, tra San Martino in Colle e San Fortunato della Collina, nel territorio comunale di Perugia, poco distante dall’abitazione del ragazzo. Coinvolta una Toyota guidata da una persona residente in zona, a sua volta sotto shock. Sul posto si sono portati i soccorritori con un’ambulanza del 118. Alla polizia Locale di Perugia spetta il compito di ricostruire la dinamica del tragico sinistro.

Chi era Alessio

Ragazzo vivace e gioviale, innamorato del suo scooter, in sella al quale spesso si faceva ritrarre in foto e video caricati sui social, frequentava l’ultimo anno delle scuole superiori. E in tanti, in queste ore, proprio sui social stanno testimoniando il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia in un momento così terribile.