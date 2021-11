Perugia: trova i ladri in casa, li insegue e li fa arrestare

Bel colpo – con l’importante collaborazione offerta dalla vittima – per la squadra Volante di Perugia che giovedì sera ha arrestato due ‘topi d’appartamento’ entrati in azione in un’abitazione della zona di San Sisto.

Scoperti

Ad accorgersi che qualcosa, nella casa in questione, non andava è stato un vicino. Prima il rumore di un vetro rotto, poi la luce di una torcia che si muoveva nel buio dell’appartamento con due soggetti vestiti da operai con tanto di gilet catarifrangente. Il vicino ha subito allertato il proprietario che si è portato sul posto ed è entrato. I due ladri, scoperti, sono subito fuggiti dalla scena a piedi e quindi a bordo di un furgone bianco con cui hanno pure rischiato di travolgere la vittima del furto.

La manovra ‘a tenaglia’

Quest’ultimo però non si è perso d’animo: ha chiamato la polizia e con la propria auto si è lanciato all’iseguimento dei malviventi. Grazie alle indicazioni fornite dall’uomo, la squadra Volante – nonostante la guida a folle velocità dei ladri – ha messo in atto una manovra ‘a tenaglia’ che ha consentito di bloccarli, eliminando ogni possibile via di fuga. Si tratta di due uomini di nazionalità albanese di 47 e 34 anni, con precedenti per furti in abitazione, rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Finti operai

Dentro il furgone, oltre vari materiali da lavoro utilizzati per ‘camuffarsi’ da operai edili, c’erano numerosi arnesi da scasso: era questa la strategia messa in atto dalla banda per compiere i furti in abitazione. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e tradotti nel carcere di Capanne.