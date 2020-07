Pescara-Perugia 2-2 Vince solo la paura

A fine partita commenti e interviste

Partita incredibile all’Adriatico, che comincia con i fuochi d’artificio e termina con un finale d’altri tempi (e da ultime partite di stagione) in cui di fatto non si è giocato. Doppio vantaggio del Pescara con Galano e Maniero e almeno 2 occasioni per il 3-0, poi Cosmi cambia assetto, mette Buonaiuto per Dragomir e il Grifo rimette la partita in equilibrio alla fine del primo tempo. Nella ripresa, primi dieci minuti interessanti, poi surplace.

La giornata di B

Risultati

Juve Stabia-Entella 1-1 (finale)

Ascoli-Salernitana 3-2

Benevento-Venezia 1-1

Chievo-Trapani 1-1

Cittadella-Crotone 1-3

Empoli-Frosinone 2-0

Livorno-Cremonese 1-2

Pordenone-Pisa 1-0

Spezia-Cosenza 5-1

Classifica

Benevento 77, Crotone 58, Pordenone 55, Spezia 53, Cittadella 52, Frosinone 51, Empoli 48, Salernitana 47, Chievo 47, Pisa 46, Entella 43, Perugia 41, Pescara 40, Venezia 40, Cremonese 40, Ascoli 39, Juve Stabia 37, Trapani 33, Cosenza 31, Livorno 21.

Prossimo turno

Cosenza-Perugia, Cremonese-Chievo, Entella-Pisa, Salernitana-Cittadella, Livorno-Spezia, Frosinone-Juve Stabia, Ascoli-Empoli, Trapani-Benevento, Crotone-Pordenone, Venezia-Pescara.

LA DIRETTA

Secondo Tempo

Fischio finale dopo due decine di minuti senza che si giocasse.

Dopo la pausa, la partita di fatto si è fermata. Come se avessero tutti paura di perderla.

73′ – Cooling break

70′ – Ammonito Bettella per fallo su Melchiorri che se ne stava andando.

67′ – Sostituzione Perugia: alla fine Kouan entra per Mazzocchi.

Stava per entrare Kouan per Melchiorri, ma Mazzocchi ha avuto i crampi.

64′ – Sostituzione Pescara: Maniero esce, al suo posto Borrelli.

60′ – Autopalo di Crecco: Perugia vicino al ribaltone.

58′ – Sostituzione Pescara: Pucciarelli e Palmiero lasciano il campo; entrano Bosic e Palmiero.

56′ – Ennesima sgroppata di Mazzocchi, che lascia partire un tiro-cross che per poco non inganna Fiorillo.

Ricomincia la partita, batte il Pescara.

Primo Tempo

Una scena anomala alla fine del primo tempo, con il Perugia che resta in campo diversi minuti prima di scendere negli spogliatoi.

La frazione termina dopo 4 minuti di recupero

49′ – Ammonito Galano per fallo su Falasco.

45′ – ANCORA PERUGIA! ACCIUFFATO IL PARI

Cross da destra, la sfiora Di Chiara sulla linea, dopo una spizzata di Buonaiuto. Se l’esterno ha davvero toccato il pallone, allora è fuorigioco.

42′ – GOL DEL PERUGIA CON IEMMELLO

38′ – Ancora Pescara pericoloso: altro inserimento (stavolta Memushaj) con giocatore libero davanti a Vicario. Prova il pallonetto, fuori di pochissimo.

29′ – Cooling break

28′ – Sostituzione Perugia: Cosmi corre ai ripari con Buonaiuto per Dragomir.

27′ – DOPPIO MIRACOLO DI VICARIO CHE SALVA IL GRIFO

23′ – RADDOPPIO DEL PESCARA CON MANIERO

Incredibile la dormita difensiva del Perugia: sul cross dalla trequarti, Maniero si infila fra Falasco e Di Chiara e

16′ – Galano si mangia il raddoppio: partito in posizione regolare, solo davanti a Vicario mette clamorosamente fuori.

14′ – Doppia replica del Perugia

Iemmello di testa su cross di Mazzocchi lascia partire un pallonetto che supera il portiere e colpisce il palo.

Sul corner, Carraro, ancora di testa, solissimo, non trova la porta e manda alto.

12′ – GOL DEL PESCARA: GALANO

Punizione per gli abruzzesi, provocata da Rajkovic. Il pallone sul cross arriva al limite dell’area, Galano di sinistro la mette nel sette.

12′ – GOL DEL PESCARA: GALANO

Punizione per gli abruzzesi, provocata da Rajkovic. Il pallone sul cross arriva al limite dell’area, Galano di sinistro la mette nel sette.

10′ – È del Pescara il primo corner.

8′ – Occasione Perugia: sprinta Mazzocchi a destra, cross teso, ma troppo avanzato per Iemmello, Fiorillo libera, poi Carraro da fuori ‘mastica’ il tiro.

Confermati gli assetti ipotizzati nel prepartita ma sul centrosinistra c’è Nicolussi, con Dragomir ‘contromano’ a destra.

Partiti!

Batte il Perugia

Cosmi e Sottil, che sono stati allenatore e capitano nel Genoa una quindicina di anni fa, si salutano in modo caloroso a centrocampo.

Grifo in tenuta rossa, Pescara biancazzurro.

Formazioni ufficiali

C’è Pietro Iemmello a guidare l’attacco contro il Pescara in una sfida delicatissima per il Grifo, dopo le due sconfitte consecutive. Una partita che può essere quasi definita da ‘scontro diretto’ vista la posizione in classifica delle due squadre.

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Bettella, Drudi, Balzano; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Pucciarelli; Maniero.

Allenatore: Andrea Sottil

A disposizione: Alastra, Elizalde, Crecco, Del Grosso, Mane, Diambo, Kastanos, Masciangelo, Bruno, Clemenza, Bocic, Borrelli.

Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Rajkovic, Falasco; Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Carraro, Dragomir, Di Chiara; Melchiorri, Iemmello.

Allenatore: Serse Cosmi.

A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nzita, Gyomber, Angella, Benzar, Konate, Righetti, Kouan, Capone, Buonaiuto, Falcinelli.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Assistenti: Robilotta-Capaldo.

Quarto ufficiale: Massimi.

