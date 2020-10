Picchia la moglie in via Tiacci: 52enne denunciato dall’Arma

Motivi di gelosia all’origine della lite familiare esplosa nella notte fra venerdì e sabato in un appartamento di via Tiacci (zona piazza del Mercato) a Terni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nor di Terni, intervenuti sul posto, un 52enne di origini peruviane avrebbe percosso a più riprese la moglie, costringendo la stessa a ricorrere alle cure del 118 con successivo trasporto in ospedale. La donna è stata medicata e refertata dai sanitari con alcuni giorni di prognosi per le contusioni riportate. L’uomo, invece, è stato denunciato a piede libero dall’Arma per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

