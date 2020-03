Piccolo grande gesto in piena emergenza

Gesti di solidarietà che danno forza. Dopo quello dei carabinieri del comando stazione di Collescipoli, nella giornata di lunedì, questa volta è la polizia Locale associata dei comuni di Attigliano, Guardea, Giove e Penna in Teverina a distinguersi per senso civico e disponibilità. Impegnati in controlli sul territorio per il rispetto delle normative anti coronavirus, gli agenti – nel pomeriggio di martedì – si sono trovati a dare una mano ad un cittadino in difficoltà. L’uomo, dovendo recapitare dei farmaci al padre malato, non sapeva se poteva spostarsi in un altro comune, per la precisione da Giove ad Attigliano. Quando la pattuglia è passata di fronte alla sua abitazione, il cittadino si è rivolto agli operatori della Locale per capire cosa avrebbe potuto fare e gli agenti non ci hanno pensato su due volte, mettendosi a disposizione per effettuare le consegnza, tranquillizzando così tutta la famiglia.

