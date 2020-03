Il bel gesto dell’Arma verso la donna positiva

Una storia che scalda il cuore nei giorni difficili del coronavirus. Quella accaduta ieri a Terni e che ha avuto per protagonisti i carabinieri che, durante un controllo per verificare se una donna positiva al Covid-19 fosse in casa, alla fine hanno offerto un sostegno vero e utile. In pratica la donna, di mezza età, costretta in casa dal virus, non riusciva neppure a trascorrere il tempo leggendo, visto che i suoi occhiali si erano rotti. Così ai militari della Compagnia di Terni che sono andati a controllarla, ha spiegato – al citofono – qual era, oltre quello di salute, il problema che la affliggeva. A quel punto i carabinieri si sono offerti di portare a riparare gli occhiali: con tutte le cautele del mondo, indossando i dispositivi di protezione individuale, li hanno raccolti, ben disinfettati e si sono attivati presso un ottico per poter risolvere la situazione. Alla fine, rispettando tutti i requisiti di sicurezza che la situazione impone, ci sono riusciti e quando le hanno riconsegnato gli occhiali riparati, la donna li ha ringraziati – certo, a debita distanza – profondamente grata e commossa per il gesto compiuto. Un piccolo segnale di vicinanza e aiuto – ma pure qualcosa di concretamente utile – nei confronti di chi è in un momento di difficoltà.

