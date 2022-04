Lago Piediluco, 36° memorial D’Aloja: medaglia ternana

C’è anche una medaglia ternana nella prima giornata di finali al 36° memorial ‘Paolo D’Aloja’ in corso di svolgimento sul lago di Piediluco. Ben undici i podi conquistati dagli azzurri del direttore tecnico Francesco Cattaneo: tre d’oro, cinque d’argento e otto di bronzo. A guidare la classifica provvisoria è la Romania. Domenica si torna in acqua per le restanti finali a partire dalle 9 con trasmissione su Rai Sport Web.

I NUMERI DEL 36° MEMORIAL D’ALOJA

Bene Tonelli. I risultati di Molinari, Mulas e Pallozzi



Matteo Tonelli (in forza al Cus Torino) ha chiuso al terzo posto la finale A del doppio pesi leggeri in compagnia di Giovanni Borgonovo: per loro crono di 4’08.34 alle spalle di Stefano Oppo/Patrick Rocek e Niels Alexander Torre/Pietro Willy Ruta. Nel singolo stesso posizionamento – ma finale B – per Francesco Molinari del Cus Pavia in 9’20.23: in questo caso meglio di lui solo il sudafricano Jake Green e il belga Tristan Vandenbussche. Tra gli italiani in grande luce ci sono Luca Chiumento, Nicolò Carucci, Arianna Noseda e Silvia Crosio, tutti sul gradino più alto del podio. Nella categoria junior i talenti del canottaggio azzurro si sono aggiudicati quattro delle sei specialità in programma. Niente da fare per Matteo Mulas e Francesco Pallozzi, quest’ultimo 4° nella finale A del quadruplo insieme a Simone Mantegazza, Federico Dini e Simone Fasoli.