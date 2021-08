Piediluco, successo per la 1° ‘Veleggiata di San Lorenzo’

Successo pieno a Piediluco per la prima ‘Veleggiata di San Lorenzo’ che, tenutasi il 10 agosto, ha registrato numeri importanti: 12 barche partecipanti, 30 persone imbarcate, altre 150 ‘a caccia’ di stelle durante la serata trascorsa presso il ‘Molo 21’. Un successo che dà fiducia ed entusiasmo agli organizzatori, la cui volontà è quella di ripoporre l’evento anche nel corso del 2022. L’organizzazione della ‘Veleggiata di San Lorenzo’ è curata da un gruppo di amici, amanti della vela, che sperano di costituire presto un’associazione sportiva per proseguire il percorso e sviluppare il tema della pratica sportiva non solo per fini agonistici, ma anche soprattutto per scopi ludici e ricreativi.

