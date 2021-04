Pierantonio, morto il 33enne precipitato dal tetto dalle ex Iuma per recuperare un pallone

Era ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia da sabato sera, dopo essere precipitato per dieci metri dal tetto della ex Iuma, a Pierantonio (Umbertide), azienda da tempo dismessa. Il giovane – Alessio Marinelli, 33enne della zona – purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto dopo quattro giorni in cui i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita.

La dinamica

Il 33enne era salito sulla struttura per recuperare il pallone con cui stava giocando a calcio con alcuni amici nel piazzale antistante l’azienda. Un lucernaio – evidentemente malmesso – aveva ceduto sotto il suo peso, causandone la caduta. Immediati i soccorsi e quindi il trasporto, da parte del 118, all’ospedale di Umbertide. Lì, in ragione dell’estrema gravità delle condizioni, era stato subito deciso il trasferimento al ‘Santa Maria della Misericordia’, dove Alessio Marinelli è deceduto. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello.