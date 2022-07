Piscine stadio Terni, giovedì riapertura. C’è Virtus Buonconvento

«Siamo qui per annunciare la riapertura giovedì 7 luglio della parte natatoria esterna ed interna». Le parole sono del presidente di Piscine dello stadio srl, Alessandro Mastrofini, e fa riferimento all’impianto chiuso ormai dal 17 gennaio scorso per le problematiche con l’ormai ex subconcessionario Pds Sport & Fun srl: la gestione provvisoria è in mano alla toscana Virtus Buonconvento, come svelato martedì mattina a palazzo Spada. Si tratta di una società sportiva dilettantistica guidata dal presidente Gianluca Valeri e con Cristina Fabiano nel ruolo di vice: ha sede legale a Poggibonsi e amministrativa a Siena.

Gli obiettivi, il test e la speranza

«Ci occupiamo – le parole di Valeri, già impegnato in altre strutture tra Toscana, Marche, Abruzzo e Umbria, in quest’ultimo caso a Castiglione del Lago – di attività sportiva natatoria e contemporaneamente della gestione di impianti sportivi. Qualche mese fa abbiamo avuto incarico concessione per una gestione ponte transitoria: nulla vieta che potremo essere interessati anche per il futuro ma per ora questi mesi estivi sono un test. Abbiamo avuto tempi stretti – ha specificato -, ora dobbiamo sistemare il discorso personale e l’organizzazione dell’attività estiva: una parte del personale lo abbiamo ripreso dai precedenti gestori, c’è disponibilità». Annunciata anche la riapertura del bar. «Speriamo che tutto vada bene», l’auspicio. E chi aveva gli abbonamenti? «Cercheremo di censire la situazione e avere un approccio con la clientela il più possibile collaborativo». La cifra investita dal concessionario per la rimessa a norma e il funzionamento è di circa 400 mila euro: «Con i vecchi gestori le cause vanno avanti dal 2017 e con il Covid si sono stati molti rinvii delle cause», è stato specificato.

Squadre, manutenzione e personale

Il lavoro è tutt’altro che concluso: «Stiamo finendo – hanno aggiunto – le operazioni su imponenti interni. Stiamo rimettendo a posto spogliatoi idraulici o muratura quelli al piano sotto, ora sono funzionanti quelli del primo piano. Le tempistiche sono per arrivare a settembre con la manutenzione completata; per il fitness c’è il problema del materiale sequestrato a causa del fallimento: dovremo avere l’impianto libero, a meno che il nuovo gestore non intenda partecipare alle aste. Il pozzo per l’acqua è ok». Focus anche sulle squadre che si allenavano alle piscine: «Ovviamente le aspettiamo». C’è inoltre il tema del personale: «Al momento abbiamo quattro assunzioni a tempo determinato per segreteria ed assistenza. I collaboratori sono dieci-dodici ed esternalizzeremo il servizio di pulizia. Quelli che ci lavoravano prima e avevano il contratto a tempo pieno sono stati ripresi».

Seguono aggiornamenti