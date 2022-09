Pnrr Terni, Casa delle musiche: si muovono in 37 per il progetto

di S.F.

L’affidamento della progettazione esecutiva nonché, in via opzionale, la direzione lavori ed il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. Si stringe nell’ambito del Pnrr per la Casa delle Musiche di via Cadore, inserita nel piano con un investimento da mezzo milione di euro per la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione dopo quasi un decennio – di abbandono: in avvio di settimana è scaduto il termine per le manifestazioni di interesse, ora è in arrivo il sorteggio per ridurre la lista a cinque operatori economici.

Si fanno avanti in 37

A farsi avanti per prendere in mano la progettazione esecutiva sono stati 37 operatori economici e per alcuni di loro è stato attivato il soccorso istruttorio. Tuttavia a breve questo numero sarà drasticamente ridotto: la procedura negoziata prevede l’invito di cinque operatori economici – il sorteggio è previsto a stretto giro – che, in caso di accettazione, invieranno a palazzo Spada il preventivo. Dopodiché ci sarà l’affidamento diretto a chiudere l’iter. L’importo complessivo stimato per il lavoro supera i 64 mila euro ed il vincitore dell’appalto avrà un massimo di sessanta giorni di tempo per ultimarlo. A seguire la partita per il Comune è l’ingegnere Matteo Bongarzone, il rup.

Tentativo di riapertura

La prestazione – si legge nel capitolato – riguarda la «progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, rappresentati da un insieme sistematico e coordinato di opere edili ed impiantistiche, al fine di ripristinare le condizioni standard di igiene, salubrità e sicurezza dell’immobile, necessarie a consentirne la riapertura e l’utilizzo».