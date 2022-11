Pnrr Terni, prima gara per i lavori: 763.385 euro per la ciclabile Rivo-Bramante

di S.F.

Un appalto integrato ‘complesso’ per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e anche i lavori. È partita a Terni la prima gara legata al Pnrr che riguarda la vera e propria esecuzione dell’opera: riguarda la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra via Bramante e borgo Rivo e la base d’asta è quantificata in 763.385 euro, 32 mila dei quali legati ai costi della sicurezza. Si tratta di una modalità procedurale consentita in deroga proprio nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la scadenza per farsi avanti è fissata al 12 dicembre.

L’iter

L’iter odierno parte dal dicembre 2019, quando il Mit diede il via libera all’assegnazione di 414 mila euro al Comune nell’ambito della pista ciclabile Terni centro-borgo Rivo. La progettazione andò in mano al raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall’architetto Pier Francesco Duranti, quindi nel maggio 2021 il semaforo verde al progetto di fattibililità tecnico economico del tracciato ‘La Rapida’ e gli sviluppi più recenti: i fondi del Pnrr e soprattutto lo stop al percorso prescelte originario dopo il confronto con l’Anas e il cambio. Ora si procede con la gara: l’intervento ha un quadro economico complessivo da 1 milione 30 mila euro e, come detto, a gara c’è una cifra di 763.385 euro.

L’affidamento diretto

L’affidamento avverrà con una procedura negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo. Previsto l’invito di almeno cinque operatori economici scelti tenendo in considerazione la rotazione delle chiamate. Lunedì è stata firmata la specifica determina da parte del dirigente Piero Giorgini per il mandato al Rup Federico Nannurelli: si parte con la gara sulla base del progetto di fattibilità tecnico economico preparato nel 2021. Il capitolato speciale d’appalto è da 262 pagine.