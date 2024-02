Pnrr Cesi, restyling del borgo tra aree di sosta pedonali e per bici: appalto a Perugia

di S.F.

La riqualificazione del borgo con sostituzioni di porzioni in asfalto e di quelle con elementi lapidei, la creazione di aree di sosta pedonali (tradotto: punti di osservazione con arredo urbani intorno), il restyling di piccole aree di sosta auto già esistenti, la definizione di posteggi per diversamente abili e, a chiudere il cerchio, la realizzazione di zone sosta per biciclette. In sintesi è quanto prevede il progetto ‘base’ dell’intervento numero 10 del Pnrr di Cesi, a Terni: firmata l’aggiudicazione dell’appalto integrato dopo la consegna del primo step progettuale da parte della 4S Architetti stp srl.

PNRR CESI, CAMPO SPORTIVO: APPALTO IN CAMPANIA PER GLI SPORT OUTDOOR

Il restyling va alla Tecnostrade

Il quadro economico complessivo è da 1 milione di euro e per l’esecuzione delle opere ci sono 786 mila euro. Il resto è legato a varie spese (pubblicazione bando, tecniche, autorizzazioni ecc.). Ad aggiudicarsi l’appalto integrato – progettazione esecutiva e lavori – è una società di Perugia, la Tecnostrade srl: ribasso del 4,88% rispetto alla base e via libera con un prezzo unitario da 643 mila euro: la firma, oltre che del Rup Federico Nannurelli, è della commissione aggiudicatrice presieduta dal dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini e composta anche dai geometri Fabrizio Casaglia, Maurizio Poncia e Luana Bonaccini.